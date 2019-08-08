罐裝瓦斯外洩點燃冒火，燒傷早餐店員工。（廖素慧翻攝）

嘉義市軍輝路一家早餐店今天清晨發生2名員工燒燙傷，痛苦哀嚎，驚嚇不已，初步了解，疑似早餐店料理攤上1瓶罐裝瓦斯掉落地上，瓦斯大量外洩引燃火花，2名員工閃避不及遭殃，確切肇事原因由警消進一步調查中。

清晨5時48分許，嘉義市政府消防局接獲民眾報案指稱軍輝路一家早餐店發生瓦斯燒燙傷民眾，派遣第二消防大隊第二、東區、蘭潭分隊車輛出勤，由小隊長蔡豐富率員前往救援。

現場有50多歲賴姓婦人坐在地上痛苦哀嚎，有民眾協助賴婦沖水，並安安撫她過度驚嚇的情緒，救護人員評估傷者雙前臂及雙小腿各有2至4％的二度燒燙傷，另1名18歲吳姓男員工的左前臂一度燒燙傷，意識清楚及生命徵象穩定，立即用溼紗布覆蓋傷處，並送往聖馬爾定醫院急救。

據老闆表示，2名員工在早餐店工作，不知何故有1瓶放在攤位前的罐裝瓦斯不慎掉落地上，大量洩漏，並冒出火花點燃，2名員工的四肢被燒燙傷，幸好當時顧客及其他工作人員都站在屋外攤位，才未釀成更大火警意外。

(中時 )