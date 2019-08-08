大陸全面限縮陸客自由行，民進黨立委林靜儀昨表示，大陸這樣做主要是擔心台灣的民主選舉制度，擔心大陸民眾體會到自由民主，因為「嗅到自由的鳥，很難回到牢籠的」。對此，網則拿林靜儀曾主張晚上十點全國熄燈增產報國一事，轟林靜儀「鬧出來的笑話還不夠多嗎？」

臉書粉絲專頁「我愛綠營眾神」表示，主張晚上十點全國熄燈增產報國的林靜儀，鬧出來的笑話還不夠多嗎？「全世界只有台灣有自由？台灣是宇宙的中心地球繞著台灣轉？」該粉專指出，民進黨這幾年用國安法、社會秩序維護法壓迫言論自由，網路上的言論控制也是越來越嚴格，批評政府，批評蔡英文、陳菊、蘇貞昌都會被移送法辦。「仔細比較起來，馬英九執政的時候台灣的確是比大陸自由，這兩年就不見得了。如果讓蔡英文連任，恐怕就...」。

網友則認為「照這個道理 那為什麼陸客一樣能去歐美國家？」、「這會不會想太多啊！有必要這樣炒作自己或是自己政黨嗎？」、「陸客到台灣會聞到自由的氛圍?那到日本或韓國會不會聞到?」、「你是腦子進水了還是智商太低了吧。大陸人全世界的國家都可以去、只有你台灣有自由民主嗎？」、「這篇文章我一定要來朝聖一下~~是什麼樣的智商可以寫出這樣的分析文章？」但也有網友認為「很認同立委所言」、「我覺得不是這個原因，只是單純想以商逼政而已」。

林靜儀曾有不少爭議事件，曾在討論限電議題時以「十點後限電可解決少子化問題」一說，引發議論。今年三月，林靜儀在臉書提及生育率低一事，並表示不生小孩有很多原因，「孩子會有什麼樣的未來」，絕對是個考量，她更表示「跟向你催生的長輩說再投國民黨妳(你)就不生小孩」，引起網友砲轟。

(中時電子報)