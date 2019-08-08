巴基斯坦不滿擁核宿敵印度廢除克什米爾憲法保障的獨立特殊地位，今天調降兩國外交關係，驅逐印度大使，並暫停貿易往來。

印度5日對風景如畫的克什米爾山谷實施宵禁，數小時後，更透過總統行政命令，廢除這個位在喜馬拉雅山麓爭議地區70年的半自治地位。

法新社報導，鑒於印巴均宣稱握有克什米爾主權，專家已預料印度這一步會引發與巴基斯坦的衝突，並重燃已奪走成千上萬條生命的動亂。

印巴已因克什米爾問題打了兩次仗。印度堅稱廢除當地半自治特殊地位屬內政事務，巴基斯坦則呼籲國際社會干預，並誓言將此事提交聯合國安全理事會。

巴基斯坦外交部長古瑞希（Shah Mehmood Qureshi）今天在電視中宣布，「我們將召回駐印度大使，並送回他們的」大使。

同時，巴國政府也發布聲明，宣布暫停與印度進行貿易，即便這兩國原本就是死對頭，之間的貿易量根本微不足道。

巴國總理伊姆蘭汗（Imran Khan）稍早在主持國家安全會議時，稱印度這道行政命令是「片面且違法的」，並稱將會「檢討雙邊機制」。

聲明補充說，總理「指示要活化所有外交管道，以揭露印度種族主義的暴行」。

他也要求軍方繼續「提高警覺」。

(中央社)