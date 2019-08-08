「2019年天津路夏日曬衣節」除了特賣市集，另有開幕表演，清涼曬衣舞帶動跳、衣曬衣曬亮晶晶及交通安全宣導攤等活動，精彩可期。（張妍溱翻攝）

一年一度台中市北區「天津路曬衣節」9日下午16時登場！警方將實施周邊交通疏導工作，從9日上午7時至11日23時為止，封閉天津路2段（中清路至山西路）青島路口除外。為使當地交通順暢呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，購物注意身上貴重財物，避免宵小竊盜。

「天津路服飾商圈」範圍涵蓋賴興里、賴旺里、賴明里及梅川里，鄰近的北平商圈小吃店、餐廳林立，「穿在天津、吃在北平」讓很多外地遊客慕名而來，邁入第16年「天津路曬衣節」，今年聚集逾300家服飾商店聯合促銷，擴大規模。

天津商圈指出，每年辦理曬衣節活動，吸引人潮到商圈走走逛逛，藉由活動刺激商圈買氣，更透過活動形象包裝的手法，商圈更年輕化，讓天津路商圈保有時尚年輕引領潮流的形象。

警方呼籲，活動期間人潮眾多，民眾可將車輛 停於鄰近的山西停車場、天津停車場或Times山西路停車場停妥車輛 後，以步行前往，確保商圈周邊交通流暢。

(中時 )