王建民在洋基時期的總教練「吉總」吉拉迪(Joe Girardi)確定接手世界12強棒球賽美國隊總教練，為了美國隊搶進2020東京奧運做準備。吉拉迪生涯打進世界大賽4次，3次身為球員、1次為洋基總教練，吉拉迪2009年擔任洋基教頭並拿下世界大賽冠軍，也是王建民生涯唯一一枚冠軍戒。

「能夠被任命為12強美國隊的總教練真的很榮幸，」吉拉迪表示，「過去我曾很幸運在1985年穿上國家隊戰袍成為國手，如今我則是以總教練身分再次入選，我期待領導美國隊，並拿下金牌以及前進2020東京奧運。」

「吉總」吉拉迪在2009年至2017年擔任洋基隊總教練，長達10年的執教生涯累積勝率高達5成62，不過17年洋基在G7不敵太空人，無緣闖進世界大賽後，洋基也決定不續約吉拉迪。而後吉拉迪擔任MLB Network的分析師，如今將重返球場，再度肩負總教練的任務。

「當我20歲時我有很棒的機會為美國隊效力(1985年洲際盃)，我希望其他球員同樣能體會這種感覺，能和我享受同樣的事，而現在我最想看我的球隊拿下金牌。」美國隊與墨西哥、多明尼加、荷蘭同為12強賽A組，11月2日將會開始預賽，前2名能到日本千葉進行複賽，而美國隊預計下週二公布國家隊的教練團。

(中時電子報)