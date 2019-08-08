據《科技日報》引述中廣核集團最新消息，陽江核電站6號機組在順利完成168小時滿負荷示範運行之後，正式投入商業運轉；至此，陽江核電站6台百萬千瓦級核電機組全面投產，成為全球最大的在運輕水壓水堆核電基地。

陽江核電站是大陸一次核准機組數量最多和規模最大的核電項目，也是大陸核電「規模化、系列化、標準化」發展的標誌性項目。其1、2號機組採用CPR1000技術路線，消化、吸收了法國EPR二代核電技術；3、4號機組採用CPR1000﹢技術，即EPR技術的國產化改進型，綜合性能接近三代技術；5、6號機組採用ACPR1000技術路線，具備三代核電主要技術特徵。6台機組平均國產化率83％，關鍵設備國產化率超過85％。

其選址始於1988年，2008年12月16日主體工程正式開工；1、2、3、4、5號機組分別於2014年3月25日、2015年6月5日、2016年1月1日、2017年3月15日、2018年7月12日實現商業運行；其中5號機組首次採用中廣核自主研發的核電站「神經中樞」和睦系統，實現了大陸首台具有完全自主智慧財產權的核級數位化儀控系統的工程應用。

中廣核方面透露，除陽江核電站5、6號機組外，和睦系統已成功參與國內多個在役機組儀控系統的改造，並將在石島灣高溫氣冷堆、紅沿河、田灣、防城港等新建核電項目中陸續得到應用，累計可為大陸核電項目節省近人民幣30億元投資。

陽江核電站6台機組投入運轉後，年發電量可達480億千瓦時，將在粵港澳大灣區能源結構轉型升級中發揮支柱性作用。截至6月30日，陽江核電站累計上網電量已超過1200億千瓦時，相當於植樹造林27萬公頃，減少標準煤消耗3680萬噸、減排二氧化碳1億0092萬噸。

(中時 )