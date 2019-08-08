大坑3號步道因邊坡崩塌嚴重，自今年7月2日起全線封閉，預計109年6月底整修完成。（陳世宗翻攝）

中部登山民眾最愛的大坑山區，今年5月起至6月間受持續性豪大雨影響，造成1號登山步道里程約0K＋100處後方邊坡大量土石崩塌，掩蓋步道附近路段及淤積下方河道；3號步道於里程約0K＋200至300間相思木棧道旁邊坡，亦有大規模土石滑落情形，加上該段棧道本身部分結構懸空，險象環生。

台中市政府觀光旅遊局指出，市長盧秀燕指示暫時封閉1號步道起點至里程0K＋300間及3號步道全線路段，以避免危及遊客安全。同時要求該局即刻進行修復，為使遊客隨時都能暢遊大坑步道，包含2、4、5、6、10號等步道也將分批施作，現場危險路段均圍設安全警示帶，市府提醒勿擅闖並注意各步道封閉資訊及登山安全。

觀光旅遊局長林筱淇說，大坑1至5號步道大部分位於林班地及保安林地內，沿途開發較少，主要包含有相思木構築之棧道、手作砌石步道及原始林道等，走起來很貼近自然且不破壞生態環境，此較容易受天候因素影響而有損壞情形，本次因豪大雨受災的1、3號步道及週邊環境，經與林務局東勢及南投林區管理處會勘，1號步道週邊邊坡崩塌災害將由南投林區管理處緊急辦理土砂及河道清理事宜。

3號步道部分，經東勢林區管理處評估後，因考量現況坡度過於陡峭及施工材料搬運問題，尚無合適治理工法，為確保遊客通行安全；已於7月2日起先暫予全線封閉；目前已成功爭取市府災害準備金約2000萬經費，將即刻辦理受災步道復建及改道事宜，預計109年6月底整修完竣。

林筱淇強調，市府為加速步道修繕時程並體貼登山遊客，將採步道分批施作封閉方式施工，以降低影響民眾登山不便時間，現場危險路段亦圍設安全警示帶，提醒遊客注意。

各步道封閉施工時程：1號步道，因近期大雨造成部分路段有掏空及土石滑落情形持續封閉里程0K＋000至0K＋300路段，預計108年9月30日止整修完成；2號步道，預計自108年10月1日起至11月30日止封閉全線路段整修；3號步道因邊坡崩塌嚴重，已自108年7月2日起全線封閉，預計109年6月底整修完成。

6號步道，將持續於里程0K＋000至1K＋000間辦理整修至108年8月31日止，因施工不影響通行，將不封閉步道；10號步道，將持續施工至108年10月31日止，封閉全線路段施工；至於4號及5號步道，將視前述步道整修狀況再另行公告封閉施工期程。呼籲登山遊客配合施工改走其他其他優質步道。

(中時 )