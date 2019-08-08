台灣手搖飲料店一芳水果茶的官方微博於5日晚間發出「支持一國兩制、譴責香港罷工」的貼文，引起台灣輿論沸騰，掀起台灣加盟店切割潮，連總統蔡英文都在臉書發文「水果茶還是天然的最好」。但亞洲警察學會祕書長葉毓蘭卻對此感到不以為然，在臉書發文表示蔡英文的行徑「令人看不下去」。

2015年1月藝人周子瑜自稱中國人的道歉影片事件過後，蔡英文曾信誓旦旦地給全民打包票，「只要我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉」。但葉毓蘭認為，這三年來的種種事件卻沒有因為她豪氣的發言而得到正面的結果，去年吳寶春師傅在陸開店所引發的九二共識風波，以及這次的一芳水果茶事件，蔡英文都沒有為他們做堅強的後盾，反而卻在臉書上落井下石，對比過去曾發下的豪語，令人感慨。

葉毓蘭人在波蘭的兒子都對她說，「一個總統保護不了台灣企業，要台灣人去下跪求自保，還在自己臉書上酸自己國民。作為一個總統太不像話了，簡直是無恥！」

這次一芳事件或許對蔡政府而言又是一次撿到槍的機會，但在葉毓蘭看來，這是一把裝著四海漂流的台灣人血淚的水槍，不知道蔡英文以及其網軍們在肆意掃射時，有沒有聞到那些被妳犧牲人民的血腥味？

(中時電子報)