台北市立聯合醫院仁愛院區附近巷弄內，今晨被民眾發現路旁一只塑膠袋，因外型貌似內有屍體，通報警方處理。經員警初步鑑識，塑膠袋內有嬰兒屍體，現正調閱案發周邊監視器擴大偵辦，調查詳細死因與案情。

(中時電子報)