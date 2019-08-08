仁愛醫院旁驚見嬰屍 裝袋棄路邊 10:002019/08/08 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北聯合醫院仁愛院區附近巷弄內，今早被民眾發現垃圾袋裡有嬰屍。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市立聯合醫院仁愛院區附近巷弄內，今晨被民眾發現路旁一只塑膠袋，因外型貌似內有屍體，通報警方處理。經員警初步鑑識，塑膠袋內有嬰兒屍體，現正調閱案發周邊監視器擴大偵辦，調查詳細死因與案情。 (中時電子報) #塑膠袋 也許您會感興趣 推薦閱讀 後腦有傷口 嘉南大圳驚見男浮屍 12:042019/08/04 社會 好市多貝果超新鮮！網驚見「綠毛」狂推 14:452019/08/06 風格 「高雄大魯閣草衙道」驚見恐龍現身 《恐龍氣墊嘉年華》夏日限定 12:252019/08/06 生活 男裸身睡烤箱室 醒來驚見被壯男含鳥 14:052019/08/06 社會 男去載酒醉女友 驚見高球場祕書性侵她 14:432019/08/06 社會 父帶孩子抽血 驚見報告藏綠光亮點 17:012019/08/06 日常 吳謹言下衣失蹤 未PS照驚見白晰筷子腿「比手臂細」 17:512019/08/06 娛樂 日本超商淪鼠窩 體型驚見手掌大 13:162019/08/07 日常 失智嬤胃出血 就醫驚見胃壁插別針 14:252019/08/07 生活 笨匪劫加油站 整捆感應紙當鈔票搶 17:352019/08/07 社會 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 他車震辣媳婦 兒數月後爽喊：我老婆懷孕了 - 社會 藕斷不絲連 豪放女「吹答滴」求婚遭拒 翻臉告前男友性侵 - 社會 88大地震 知名媒體人大安區住宅有災情 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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