強烈颱風利奇馬目前正朝向台灣東半部海面接近，今天至周六是颱風威脅最大時間，臉書「天氣風險 WeatherRisk」分享了台灣各地的風雨時程。北部風雨最劇烈時間在「明天(9日)凌晨到下午」，宜蘭則是「今天中午到明天中午」，中部、澎湖是「明天(9日)早上到周六(10日)早上」雨勢明顯，南部則是「周六(10日)一整天」有明顯雨勢。

從天氣風險公司的圖上可以看到，今天颱風接近台灣東方海面，南部山區有午後雷陣雨，北部、宜蘭風雨越晚越明顯。

天氣風險公司說，明天(9日)颱風通過台灣東北方海面，白天最接近台灣陸地。暴風圈可能壟罩北台灣、宜蘭，要嚴防強風豪雨。下半天起中南部雨勢逐漸轉趨明顯，山區要留意較大雨勢。

天氣風險公司說，周六(10日)颱風北上遠離，北部風雨趨緩；颱風北上過程引進強烈西南風，中南部山區持續有較大累積雨勢，同時西部各地沿海仍有強風、大浪。預估較強的西南風將持續影響至下周一(12日)。

(中時電子報)