以後詹姆斯、安東尼戴維斯等湖人球星的身體健康，都將交給台灣出生的謝妮娜(Nina Hsieh)負責了！湖人官方8日發布正式新聞稿，把原任湖人助理防護員的謝妮娜，升任湖人首席防護員，看來接下來她肩膀上的擔子也將相當沉重了。

台灣出生的謝妮娜，畢業於美國加州州大富爾頓分校，2004-08年期間擔任加州大學聖塔芭芭拉分校女籃校隊防護員，2010到2011年曾任同校男足隊防護員，然後前往湖人發展聯盟球隊南灣湖人擔任首席防護員，一待就是7年時間。

到了最近3季，謝妮娜升任湖人助理防護員，如今將在湖人運動表現總監司徒敏儀(布萊恩專屬防護員)帶領下，主導湖人整個訓練團隊，且跟教練團、管理階層攜手維持全隊展現最高水準表現，也將負責球員的傷病管理、預防與治療。

「妮娜已經作為湖人與南灣湖人訓練團隊當中極為寶貴的一員，也任職超過10年時間，」湖人總管佩林卡表示，「她所擁有的豐富經驗，與球員建立信任關係的能力，還有她所帶來的知識與熱情，讓她成為這個職位的完美人選。」

(中時電子報)