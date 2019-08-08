颱風利奇馬已增強為強烈颱風、暴風半徑亦擴大，中央氣象局已發布陸上、海上颱風警報，8、9日最為接近台灣。中央災害應變中心今（8日）上午9時許舉行第三次工作會報，由於颱風來襲又遭逢地震，內政部長徐國勇特別強調，全台各縣市要注意土石流問題。

中央氣象局表示，颱風利奇馬7日起加速接近，8、9日最為接近台灣，半徑約250公里左右，新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備並防強風豪雨，另外，台灣北部海面、東半部海面含蘭嶼、綠島應嚴加戒備。

8日起北部及東北部有豪雨；9日北部、中部、南部及東北部地區有豪雨等級以上強降雨發生；預計北部、東北部地區影響最劇，中南部地區（尤其山區）亦應留意，台灣各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風並有較大風浪，前往海邊活動應特別注意安全。

第三次工作會報由內政部長徐國勇主持，徐國勇表示，颱風來襲又遭逢強震，目前已獲知有一名婦人疑因強震壓傷，目前仍在急救中，接獲空勤總隊回報，前往宜蘭等山區探勘，目前無其他災情傳出。

徐國勇表示，全台各縣市要注意土石流問題，雨勢斷斷續續，會造成土質鬆軟，加上兩次地震搖動，特別呼籲全國民眾，避免進入警戒山區。另外，外籍移工有987人安置於船上，以人命為第一優先，若有需要則協助安排上岸安置。

徐國勇也呼籲民眾，不要前往岸邊觀浪，將防災工作做到盡善盡美，把災害降到最低。

(中時 )