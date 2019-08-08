強颱利奇馬的暴風圈正逼近北台灣、東半部地區，民眾們開始關心是不是要放颱風假了。中央氣象局上午10時公布的最新風力預報圖顯示，新北、基隆、宜蘭在明天清晨0時到6時有達到停班課標準，（平均風力7級以上，或最大陣風10級以上），但是否停班停課，還是以縣市政府宣布為主。

從氣象局第三段時間「周五(9日)0時至6時」的風力預報圖指出，新北市、基隆市、宜蘭縣最大陣風有10級，達到停班、停課標準。而台北市最大陣風只有9級、花蓮縣最大陣風只有6級，未達停班課標準。而其他縣市不再警戒範圍內，預計下午1點發布最新一報風力預測圖。

達到停班停課標準：(平均風力7級以上，或最大陣風10級以上)

新北市：平均風速6至7級，最大陣風9至10級。

基隆市：平均風速6至7級，最大陣風9至10級。

宜蘭縣：平均風速5至6級，最大陣風8至10級。

沒有達到停班停課標準：

台北市：平均風速5至6級，最大陣風9級。

花蓮縣：平均風速3至4級，最大陣風5至6級。

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(中時電子報)