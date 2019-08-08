颱風利奇馬轉為強颱，加上今清晨地震影響，恐造成嚴重災情，新北市府8日上午召開第2次工作會報，新北市長侯友宜表示，這次強颱遭逢地震，山區土石鬆動提醒民眾勿接近山區，沿海觀浪與釣客也將嚴格取締，所有單位都要特別警戒，今晚風雨尚未達停班課標準，但最晚今晚10時前會北北基會共同宣布明天是否停班課。

根據天氣風險公司預估，9日颱風最近新北，新北降雨熱區將在新北東側與南側山區，雨量可達豪雨到超大豪雨，最大陣風可達10級。

侯友宜指出，根據氣象局資料，利奇馬颱風已轉成強颱，每小時15公里速度前進，外圍環流雲系都將壟罩新北，預估明天雨量可達450到500毫米，有沒有可能上修，還要看今日狀況。

侯友宜指出，這次強颱遭逢地震，有可能造成山區道路、邊坡不穩定，必須加強防範落石與土石流，必須全面啟動道路巡查，也要預先進駐機具，讓沒法及時救援地方能夠因應。

侯友宜也說，尤其烏來歷經多次颱風重創，市府也會加強防範，另外沿岸也要提醒所有民眾絕對不能去釣魚、觀浪，更不要上山溯溪，以免來不及逃命， 也提醒民眾不要上山，山上居民也要注意土石崩落。

(中時 )