利奇馬颱風來襲，8日清晨又遇到規模6級地震，教育部初步統計各級學校災損，至8日上午9時止，共有宜蘭縣蘭陽女中、高雄市龍興國小2校，及國家圖書館、台灣圖書館2館有教室內輕鋼架掉落、宿舍圍牆部分受損等狀況。

教育部8日上午9點「0807利奇馬颱風暨地震第3次工作會報報告」指出，至8日上午9點為止，受災學校有宜蘭縣蘭陽女中，教室內輕綱架掉落、宿舍圍牆部分受損，災損金額評估中；高雄市龍興國小資源班教室後方化糞池土壤流失掏空並坍塌，災損金額2萬餘元。

受災館所有國家圖書館書本掉落及電線脫落；台灣圖書館天花板石棉瓦掉落、書籍掉落、部分水管破裂及電梯跳電情形。2館所災損金額評估中。

教育部表示已於8月7日下午5點發布「0807利奇馬颱風第一號通報」，提醒各級學校(含幼兒園)、館所保持高度警覺；8日8點再發布「教育部校安中心利奇馬颱風暨地震第二號通報」。

教育部校安中心統計8日學生戶外山區活動，包括桃園市會計國中3人於南投日月潭辦理國際童軍露營活動，經聯繫目前天候狀況良好，活動持續，如天候不佳，已規劃移至室內場所，目前師生現況安全無虞。

(旺報 )