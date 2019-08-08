綜藝天王吳宗憲（憲哥）近日開設個人YouTube頻道，針對網紅生態發表看法，幹譙他們沒素養，被猜測是在暗酸館長，其實憲哥和陳沂、館長向來不對盤，常在網路打口水戰，近日他上節目也為此下註解，更爆料宿敵黃安抄襲。

憲哥近日上《MUCH金點秀》，談到和陳沂、館長口水戰，他下了註解「（他們）共同特色 ，就是愛指著人家罵！」此外，談到和他恩怨難解的黃安，他也忍不住批「罵我黃安才能踩在我肩上紅，他已銷聲匿跡」，而憲哥也爆料黃安最為人所知單曲《新鴛鴦蝴蝶夢》是抄襲。

他直指《新鴛鴦蝴蝶夢》要不是搭電視劇《包青天》，根本不會紅，因為它是用很簡單的五聲音階組成，「主要旋律來自於琉球當地民謠，90%旋律一樣，基本上是抄的」，更嗆黃安歌詞沒一句他寫的，「『秋刀斷水水長流、舉杯澆愁愁更愁』，這都古詩詞啊！你有付版權給李白、杜甫？」

而說到兒子鹿希派去年在IG發文，揚言炸市政府，憲哥為此賠50萬，他認為3個女兒即使再忙、再辛苦，都是他親手帶大，唯獨兒子參與最少，他也向兒子道歉「結果爸爸陪你最少，我跟你道歉，因為你爸叫吳宗憲」。

(中時電子報)