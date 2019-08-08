自美國總統川普稱香港反修訂《逃犯條例》示威為「騷亂」，後美行政部門也定調示威為「內亂」。美國務院7日在官網宣布，由於由於香港出現內亂（civil unrest），對香港旅遊警示級別由四級中的第一級提升至第二級，呼籲美國公民在香港境內活動時需要更加謹慎。

據路透社報導，該警示指出，自從2019年6月以來，香港各地均舉行多次大規模及較小規模的政治示威活動。雖然大多數參與者都很和平，但有部分參與者變得對抗或演變成暴力衝突。

警示說，香港示威與對峙已經擴散至鄰近警察允許遊行或集會的地區，「示威可能在無事先公告之下進行，此一情況將持續下去」，旅遊警示已從四級中的第一級提升至第二級。

旅遊警示呼籲前往香港的美國公民，留意當地媒體消息，避免到示威地方。假如身處示威地點附近要謹慎行事，注意周圍環境及保持低調。

此外，澳洲6日也對香港的旅遊警示提升至「高度警示」（high degree of caution），並指出示威活動變得難以預測及將會持續，呼籲前往香港的國民應避免到訪大型集會的地點

(中時電子報)