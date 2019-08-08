氣象局今（8）日上午8點30分發布強颱利奇馬的陸上警報，範圍包括新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮5縣市，應提防強風豪雨造成損害。氣象局課長羅雅尹表示，利奇馬直撲台灣東北部海域，將在通過北部海面時北轉，速度會稍降，但時速仍有10公里以上，不算太慢。據颱風行進速度推估，暴風圈今天深夜至明天凌晨將碰觸宜蘭或東北部陸地。

羅雅尹說，北部地區下午風雨就會逐漸增強，各地山區雨量累積會很可觀；明天暴風圈掃過台灣北部，影響最劇烈，中南部也會開始降下大雨。今天受到颱風外圍環流接近的影響，新北、宜蘭地區及桃園山區、新竹山區有局部大雨或豪雨發生的機率。苗栗以北、台中山區、南投山區、嘉義山區及花蓮山區則有局部大雨。

氣象局豪雨特報區域包括：宜蘭縣與新北、桃園、新竹的山區。大雨特報範圍包括：基隆、台北、苗栗、新竹市，以及新北、桃園、新竹、南投、花蓮、嘉義縣等山區；以上12個縣市要特別小心。

據氣象局雨量預測，北部山區7日至10日3天的累積雨量可達600至900毫米，包括新北、桃園、新竹山區；其次是台中山區，3天累計500至800毫米；高雄、屏東山區則為400至700毫米。

平地方面，新北市估3天累計400至600毫米最多，基隆市、台北市、桃園市、新竹縣市則都是300至500毫米，宜蘭縣200至400毫米。大致上來看，颱風通過前後全台都有雨，但以新竹（含）以北的累積雨量最多。

風力方面，午後北部逐漸明顯增強，明天清晨基隆、新北陣風可達9至10級，宜蘭8至10級，這三個地方已達到颱風天停班、停課的標準。

(中時 )