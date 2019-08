榮獲2017年最受歡迎小型車品牌的SUZUKI ,在5月中旬 ALL NEW Jimny上市並引起銷售熱潮之後,繼續為廣大的台灣消費者,旗下旗艦車款 THE NEW VITARA 也改款上市。新一代VITARA,維持小排氣量大動力的優異動力,以及傲視同級的節能油耗表現,並在原本完整豐富的主被動安全配備上,再新增導入6大安全系統,安全更臻完備。

Suzuki Taiwan 8/6 發表改款Vitara,右為TAIWAN SUZUKI董事長 鈴木忠臣;左為 TAIWAN SUZUKI副總經理 高橋淳

新一代VITARA不僅內在升級,外型同步躍進。從MONOTONE 到TWO TONE 的獨特車色升級:高質感金黃黑與優雅感灰藍黑,展現都會時尚感,而全新設計的鍍鉻直柵水箱護罩,配上藍色LED頭燈燈眉,則顯露其熱情性格!

新一代內裝設計,以黑色為主要基調,輔以畫龍點睛的銀色點綴,延續著THE NEW VITARA一貫沉穩的布局,呈現洗鍊的質感風格。而在內裝質感美學的深化之外,更導入多樣全新配置:全車系儀錶板新增4.2吋全彩整合式多功能型車資訊顯示幕,所有行車資訊,一手掌握、一目了然。另可選配多功能觸控式螢幕,讓科技與智能應用隨行,便利生活與時俱進。

THE NEW VITARA新增的SUZUKI Safety Support 6大電子安全配備,提供前、後、左右全面安全防護。「ACC主動式車距巡航控制」,透過車前毫米波雷達,自動偵測並且智慧調節車速,維持與前車的理想距離;「BSM車側盲點偵測系統」在左右兩側,自動檢測兩側盲區有無車輛。若偵測到車輛,後照鏡會亮起LED圖標並發出警報,為車主盲區安全把關。為了讓安全防護萬無一失,當駕駛在進行倒車或轉彎等動作時,更有「RCTA後方車側警示」,主動偵測視覺死角,適時警示駕駛、減少意外發生。

THE NEW VITARA 新增導入6大安全系統,77萬元起改款上市。

另外,在高速駕駛時,更能主動偵測並及時守護行車安全。「DSBS 雙感知器煞車輔助系統」透過負責偵測中長距離的單眼攝影機、適用於短距離及夜間的雷達感應器,若偵測到車輛相對接近前方車輛時,儀錶板上的指示燈會即時亮起,並同步響起警報聲,提醒駕駛減速。當前車的行車距離過近時,即時提供自動煞車輔助,避免與前方車輛發生碰撞。「Weaving alert 駕駛疲勞警示」,在時速60公里以上,如果偵測到車輛不穩定,導致車體左右偏移,系統會透過警示聲音及閃爍儀表板上指示燈號,向駕駛發出警報。更重要的是,如果無意中大幅度轉動方向盤而偏離車道,「LDWS 車道偏離警示」會透過振動方向盤並發出警示燈號,提醒駕駛注意安全駕駛。

THE NEW VITARA做為跨界都會生活的行動派,搭載1.4L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎,能爆發140P最大馬力,在優異的輸出表現之外,THE NEW VITARA亦有著17.6 KM/L(VITARA S車款)的節能油耗表現,傲視同級對手。而頂規車型更搭載SUZUKI 獨門科技ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統,讓駕駛人能根據不同路況及喜好,進行四種模式行駛切換機能,帶來優異的越野能力及穩定性,實現了寧靜感及優越的油耗表現,也能盡情享受暢快淋漓的駕馭樂趣。

新一代VITARA,維持小排氣量大動力的優異動力,以及傲視同級的節能油耗表現

THE NEW VITARA延續著前一代優異的動能與節能表現,堅強的操控實力,更讓內在升級,外型同步躍進,安全防護精益求精 一場由內而外的淬煉升級已經完成,THE NEW VITARA全能?進化,邀請您親自前往全台各大展示中心,賞車即可獲得精美的THE NEW VITARA鑰匙圈,參與試駕體驗還能獲取THE NEW VITARA 帥氣棒球帽,各項贈品數量有限贈完為止,避免向隅請盡速前往全台各大展示中心賞車試乘拿好禮!

新一代VITARA

(中時電子報)