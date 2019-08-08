榮獲2017年最受歡迎小型車品牌的SUZUKI ，在5月中旬 ALL NEW Jimny上市並引起銷售熱潮之後，繼續為廣大的台灣消費者，旗下旗艦車款 THE NEW VITARA 也改款上市。新一代VITARA，維持小排氣量大動力的優異動力，以及傲視同級的節能油耗表現，並在原本完整豐富的主被動安全配備上，再新增導入6大安全系統，安全更臻完備。

Suzuki Taiwan 8/6 發表改款Vitara，右為TAIWAN SUZUKI董事長 鈴木忠臣；左為 TAIWAN SUZUKI副總經理 高橋淳

新一代VITARA不僅內在升級，外型同步躍進。從MONOTONE 到TWO TONE 的獨特車色升級：高質感金黃黑與優雅感灰藍黑，展現都會時尚感，而全新設計的鍍鉻直柵水箱護罩，配上藍色LED頭燈燈眉，則顯露其熱情性格！

新一代內裝設計，以黑色為主要基調，輔以畫龍點睛的銀色點綴，延續著THE NEW VITARA一貫沉穩的布局，呈現洗鍊的質感風格。而在內裝質感美學的深化之外，更導入多樣全新配置：全車系儀錶板新增4.2吋全彩整合式多功能型車資訊顯示幕，所有行車資訊，一手掌握、一目了然。另可選配多功能觸控式螢幕，讓科技與智能應用隨行，便利生活與時俱進。

THE NEW VITARA新增的SUZUKI Safety Support 6大電子安全配備，提供前、後、左右全面安全防護。「ACC主動式車距巡航控制」，透過車前毫米波雷達，自動偵測並且智慧調節車速，維持與前車的理想距離；「BSM車側盲點偵測系統」在左右兩側，自動檢測兩側盲區有無車輛。若偵測到車輛，後照鏡會亮起LED圖標並發出警報，為車主盲區安全把關。為了讓安全防護萬無一失，當駕駛在進行倒車或轉彎等動作時，更有「RCTA後方車側警示」，主動偵測視覺死角，適時警示駕駛、減少意外發生。

THE NEW VITARA 新增導入6大安全系統，77萬元起改款上市。

另外，在高速駕駛時，更能主動偵測並及時守護行車安全。「DSBS 雙感知器煞車輔助系統」透過負責偵測中長距離的單眼攝影機、適用於短距離及夜間的雷達感應器，若偵測到車輛相對接近前方車輛時，儀錶板上的指示燈會即時亮起，並同步響起警報聲，提醒駕駛減速。當前車的行車距離過近時，即時提供自動煞車輔助，避免與前方車輛發生碰撞。「Weaving alert 駕駛疲勞警示」，在時速60公里以上，如果偵測到車輛不穩定，導致車體左右偏移，系統會透過警示聲音及閃爍儀表板上指示燈號，向駕駛發出警報。更重要的是，如果無意中大幅度轉動方向盤而偏離車道，「LDWS 車道偏離警示」會透過振動方向盤並發出警示燈號，提醒駕駛注意安全駕駛。

新一代內裝設計，以黑色為主要基調，輔以畫龍點睛的銀色點綴，延續著THE NEW VITARA一貫沉穩的布局，呈現洗鍊的質感風格。

THE NEW VITARA做為跨界都會生活的行動派，搭載1.4L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，能爆發140P最大馬力，在優異的輸出表現之外，THE NEW VITARA亦有著17.6 KM/L（VITARA S車款）的節能油耗表現，傲視同級對手。而頂規車型更搭載SUZUKI 獨門科技ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統，讓駕駛人能根據不同路況及喜好，進行四種模式行駛切換機能，帶來優異的越野能力及穩定性，實現了寧靜感及優越的油耗表現，也能盡情享受暢快淋漓的駕馭樂趣。

新一代VITARA，維持小排氣量大動力的優異動力，以及傲視同級的節能油耗表現

THE NEW VITARA延續著前一代優異的動能與節能表現，堅強的操控實力，更讓內在升級，外型同步躍進，安全防護精益求精 一場由內而外的淬煉升級已經完成，THE NEW VITARA全能?進化，邀請您親自前往全台各大展示中心，賞車即可獲得精美的THE NEW VITARA鑰匙圈，參與試駕體驗還能獲取THE NEW VITARA 帥氣棒球帽，各項贈品數量有限贈完為止，避免向隅請盡速前往全台各大展示中心賞車試乘拿好禮！

新一代VITARA

注意事項：

1. *資料來源：2017年美國汽車專業調查公司IHS Automotive小型車全球銷售數據。

2. ACC主動式車距巡航控制、BSM車側盲點偵測系統、DSBS 雙感知器煞車輔助系統、LDWS 車道偏離警示、RCTA後方車側警示、Weaving alert 駕駛疲勞警示，僅搭載於VITARA S車款、VITARA S ALLGRIP車款。

3. 多功能觸控式螢幕可選配車款限VITARA S車款、VITARA S ALLGRIP車款。

4. 車款之各項配備作動可能有其條件限制，商品規格說明受限於廣告篇幅，亦可能未盡完整，消費者於購買前務必洽詢各展示中心詳閱相關說明。

5. TAIWAN SUZUKI保留最終解釋之權利，詳情請洽各大經銷商及官網。

6. 來店禮及試乘禮需留下完整客戶資料，各項贈品數量有限，贈完為止，TAIWAN SUZUKI保留最終解釋之權利。

7. 更多詳細資訊請上SUZUKI官方網站: www.taiwansuzuki.com.tw，或洽詢客服專線：0800-098-345。

(中時電子報)