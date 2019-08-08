新北市議員葉元之上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.08.07新聞深喉嚨 綠白假互罵真合作？ 空戰叫陣拉抬聲勢「邊緣韓國瑜」！

高雄市政府一紙宣導公務人員執公期間，不得參與政治活動公文，引發軒然大波。市長韓國瑜與高市新聞局長王淺秋雖已澄清，仍遭綠營圍剿「違反行政中立」。新北市議員葉元之痛批，民進黨議員高閔琳、林智鴻、劉世芳、黃文益、陳致中，到底有什麼臉罵韓行政不中立？最行政不中立的就是他們的「老闆」——總統府祕書長陳菊！總統蔡英文帶陳菊出國，竟為幫自己輔選，連前總統陳水扁都傻眼。

面對公文爭議，韓國瑜說明，只是要求公務員執行公權力須行政中立，下班或假日選擇回歸自己的政治態度，完全沒問題。王淺秋也說明，這項會議紀錄只是宣導，只是簽到，不是讓與會人員「畫押」，公務員要求就是上班不能從事政治行為，希望大家行政中立，上班時不得利用職務之便，下班時的政治行為則予以尊重。

葉元之在政論節目《新聞深喉嚨》直言，這事件透露了韓國瑜可憐處境，因為每天跟一群「內鬼」工作，彷彿時時上演《無間道》。話鋒一轉，痛批員高閔琳、林智鴻、劉世芳、黃文益、陳致中，這些人到底有什麼臉面去講韓國瑜行政不中立？因為最行政不中立的，不就是他們的「老闆」——總統府祕書長陳菊嗎？

葉元之表示，何謂「行政中立」？就是不應該拿公家的錢，去做選舉的行為！葉砲轟，蔡英文最近一次帶陳菊出訪邦交國，連陳水扁都覺得奇怪總統府祕書長為什麼要跟著去？一趟行程下來，從坐飛機、住飯店、國外交通食宿……這些都是國家出的錢，理論上花公帑就該做公務，「結果陳菊去幹嘛？他跑去找僑胞，跑去幫蔡英文助選！跟那些僑胞講說：『這一次還是要投給蔡英文！』請問一下，陳菊你拿這些錢出去，你在幹嘛？你在選舉！可以這樣子嗎？」

(中時電子報)