宜蘭凌晨5點28發生強震，行政院長蘇貞昌上午6點多趕往中央災害應變中心，瞭解地震及颱風整備情形，並透過電話向蔡英文總統報告地震發生位置，及震央宜蘭未傳出嚴重災情，蘇揆表示颱風及地震相當罕見，防救單位務必加強戒備。

利奇馬颱風來襲，宜蘭又發生強震，蘇揆一早被強震驚醒，趕赴中央災害應變中心，並透過電話向蔡總統報告災情。蘇揆說震央宜蘭，除有3000多戶停電已修復外，宜蘭縣長林姿妙在電話中表示並無其他災情，另外，宜蘭災害應變中心一級開設，人員都有到位。

蘇揆也指出，地震後已派出兩架戒備直升機，視察宜蘭周邊山區，並未發現災情。全台只有萬華及林口有停電，目前都已修復；交通、軌道運輸也都正常。

但蘇揆也說，颱風又逢地震很少見，他已要求各地防救單位加強戒備，隨著颱風的雨量移動位置，要靈活調度抽水機，目前人員及機具都已到位待命。

(中時 )