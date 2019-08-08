美國政府今天頒布臨時規定，禁止聯邦機關向華為等5家大陸企業購買電信、科技設備。華為隨即發布聲明質疑禁令的合憲性，並表示會訴諸美國聯邦法院。

法新社報導，華為在聲明中指出，新的臨時規定「無法保障美國的電信網絡和系統」，直指禁令只是「一紙根據貨品原產地所設的貿易障礙」。華為並控訴美國政府，「在沒有任何犯罪證據下，就採取懲罰性措施」。

根據頒布的臨時規定，任何美國聯邦機關皆不准向華為等5家中企，購買電信或科技設備作為「任一系統的主要或必要組件」，或是「任一系統的關鍵技術」。規定將於本月13日正式生效。

這些規定落實了國會稍早通過的國防授權法案中所含的一條禁令。除了華為外，中興通訊、海能達、海康威視和浙江大華也在被禁名單中。

但規定明訂，在「特定情況下」，政府機構主管可准予最多兩年的禁令豁免期。在其他情況下則要美國國家情報總監（Director of National Intelligence），才能批准豁免的請求。

根據路透社報導，此臨時規定有60天的公告評論期，在那之後美國政府才會決定規定的最終版本。

美國總統川普政府指控華為替大陸情報單位辦事，因此採取一系列措施試圖封殺華為，今天頒布的臨時規定只是最新一輪的動作。

美國政府5月以國安為由，將華為列入美國出口管制實體清單，阻止華為取得關鍵軟硬體技術，包括智慧手機晶片和Google安卓（Android）作業系統的主要服務，但美商務部後來宣布禁令延至8月中再執行。

除了封殺華為，川普近日也宣布將自9月1日起，對額外3000億美元銷美大陸商品加徵10%關稅，許多分析師擔心越演越烈的美中貿易爭端，恐攪亂全球經濟系統。（譯者：徐薇婷/核稿：蔡佳敏）1080808

(中央社)