加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁駐台大使館今天揭牌，首任駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）表示，今天是意義重大的一天，是兩國關係進入新階段的一天，在台灣設立大使館，是希望能在台灣建立起一個家，也反映兩國對彼此的承諾與互信。

柏安卓說，至今有上百位聖國學生來台灣求學，今天大使館設立，讓學生看到他們在台灣有具體的家鄉。也代表兩國對未來發展有信心，未來要更努力互助合作，迎接光明未來。

聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）表示，他所屬的政黨的前領袖Vincent Beache曾經見證兩國的建交，但是在幾天前逝世，因此他昨天向蔡英文總統建議，要以Vincent Beache的名義增設獎學金，特別是在生命科學領域，讓更多聖文森學生來台讀書。

龔薩福特別提到，建交38年來，領事事務一開始是由一名名譽總領事負責，後來是住在台灣的Peggy Carr負責，有時候聖克里斯多福使館也會協助。他要特別感謝Peggy Carr女士，她並沒有正式官銜，但無私付出不求回報，對於在台灣求學的聖文森學生就像是媽媽、姐妹、朋友一樣。

副總統陳建仁表示，今天是父親節，也是龔薩福總理閣下生日，加上新設大使館正式揭牌，可以說是喜上加喜，尤其令人感動的是龔薩福總理伉儷不遠千里來台主持揭牌儀式，可見總理對於台聖邦誼的重視。

(中時 )