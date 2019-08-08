強震驚人畫面！攝影機不斷上下狂搖網喊可怕 10:492019/08/08 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 原本拿來拍利奇馬風雨狀況的攝影機意外捕捉到地震當下上下劇烈搖晃的畫面。（取自臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 強震畫面曝光！今天清晨5點28分發生規模6.0的有感地震，驚醒全台民眾。臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》小編曝光一段地震發生時的畫面，可以明顯看到鏡頭不停跳動，畫面外也有警報聲不斷傳出。 《台灣颱風論壇｜天氣特急》的小編在臉書上指出，原本要拍攝利奇馬颱風風雨狀況，沒想到卻意外捕捉到這次6.0強震搖晃的瞬間，從畫面中可以看到鏡頭不斷上下搖晃，而地點就位在新北市新店，當地震度達四級，畫面曝光網友也紛紛直呼這次地震實在太可怕。 (中時電子報) #畫面 #颱風 #地震 #強震 #論壇 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本福島縣6.3強震 無海嘯危險 20:062019/08/04 國際 南太平洋島國東加遭規模6.1強震襲擊 19:162019/08/05 國際 強震來襲後 07：02又有規模4.6地震 05:352019/08/08 生活 清晨強震嚇人 宜蘭一度770戶停電 06:112019/08/08 社會 6.0強震 北市各局處啟動應變小組 萬華687戶停電 06:102019/08/08 生活 宜蘭強震 核二、核三穏定運轉 06:162019/08/08 生活 規模6.0強震 核二、核三廠機組 穩定運轉中 06:202019/08/08 生活 宜蘭強震 核二、核三穏定運轉 07:252019/08/08 財經 強震北市5意外 萬華687戶已復電 06:532019/08/08 社會 影》88強震 中和婦人疑遭衣架壓住窒息身亡 08:262019/08/08 社會 生活熱門新聞 颱風假來了！這三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 利奇馬升級強颱 北北基等5縣巿列首波警戒 - 生活 震後驚人畫面曝光 開門面目全非 - 生活 破碎帶引起宜蘭地震 不排除一周內發生6.0以上更大地震 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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