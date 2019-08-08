強震畫面曝光！今天清晨5點28分發生規模6.0的有感地震，驚醒全台民眾。臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》小編曝光一段地震發生時的畫面，可以明顯看到鏡頭不停跳動，畫面外也有警報聲不斷傳出。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》的小編在臉書上指出，原本要拍攝利奇馬颱風風雨狀況，沒想到卻意外捕捉到這次6.0強震搖晃的瞬間，從畫面中可以看到鏡頭不斷上下搖晃，而地點就位在新北市新店，當地震度達四級，畫面曝光網友也紛紛直呼這次地震實在太可怕。

(中時電子報)