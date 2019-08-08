繼遭疑砸1450萬「養網軍」後，農委會又被爆出花千萬公帑，委託中國衛星拍攝台灣國土圖資，農委會農試所事後坦承有資安疑慮火速解約。國民黨團痛批，蔡政府年初宣布禁用大陸產品，如今重重打臉蘇揆，原來國安問題來自蔡政府施政失能，現在只准州官放火，不許百姓點燈，難道農委會是中共代理人？

國民黨團上午舉行「農委會瞎買衛星 國土安全險送中」記者會，總召曾銘宗說，農委會明知找中國大陸的衛星拍攝我國國土，質問蔡政府是否涉及國安問題，另外得標廠商鉑星科技公司資本額只有10萬元，高度懷疑有能力承擔業務抑或如何轉給大陸承接，到底是中華民國還是中國大陸的公司。

曾銘宗質疑，依照農委會目前開出來的規格，只有珠海歐比特宇航科技公司能夠承擔，合理懷疑只有珠海一號可以拍攝中華民國國土，蔡政府過去高喊國安，陸續修訂國安五法，足證為2020蔡英文選戰操作策略，原來國安問題來自蔡政府施政失能，奉勸蔡政府徹底檢討國安問題，而不是只會操作統獨騙選票。

「農委會標案疑點重重」，國民黨立委陳宜民表示，農試所去年就曾以每平方公里54元向鑫才公司購買德國圖資，但只有五波段，今年得標的鉑星公司每平方公里55元，但卻能提供十二波段圖資，且鑫才公司與鉑星公司登記在同一個地址，懷疑是同一家公司更名後又標到計畫。

陳宜民點名行政院政委吳政忠，因為所有科技相關的預算審查都要經過科技會報審議，台灣也有可提供類似服務的福衛五號，凸顯蔡政府科技失調，缺乏跨部會協調整合能力。

國民黨立委童惠珍說，農委會自從花費1450萬元養網軍後，再次瞎搞把台灣給賣了，還送鈔票給別人，現在只准州官放火，不許百姓點燈，難道農委會是中共代理人？

童惠珍批評，蔡英文總統年初才宣布禁用中國大陸產品，既然沒有國安疑慮，為何農委會又要解約，否則就是打臉蘇揆；台灣退休人員赴陸可能面臨被取消退休金的懲處，為何民進黨把國安問題放在人民身上，卻不放在政府機關？

(中時 )