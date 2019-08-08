颱風利奇馬已增強為強烈颱風、暴風半徑擴大，中央氣象局今（8日）上午發布陸上、海上颱風警報。馬祖國家風景區管理處宣布，為維護遊客安全，部分景點將暫時採預防性封閉，呼籲遊客調整旅遊行程。

南竿鐵堡及大漢據點、北竿螺蚌山步道、莒光東洋山步道、大埔石刻及大砲連營區、東引燈塔步道、烈女義坑及國之北疆暫時採預防性封閉。

(中時 )