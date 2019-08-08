強颱利奇馬來襲 馬祖部分景點預防性封閉 11:012019/08/08 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 颱風利奇馬已增強為強烈颱風、暴風半徑擴大，中央氣象局今（8日）上午發布陸上、海上颱風警報。馬祖國家風景區管理處宣布，為維護遊客安全，部分景點將暫時採預防性封閉，呼籲遊客調整旅遊行程。 南竿鐵堡及大漢據點、北竿螺蚌山步道、莒光東洋山步道、大埔石刻及大砲連營區、東引燈塔步道、烈女義坑及國之北疆暫時採預防性封閉。 (中時 ) #步道 #颱風 #景點 #馬祖 #遊客 也許您會感興趣 推薦閱讀 敦煌莫高窟暑期客流激增 官方籲錯峰出遊 20:092019/08/04 兩岸 利奇馬恐增強為中颱 氣象局曝陸警機率 18:192019/08/05 生活 利奇馬恐變「西北颱」吳德榮：是颱風季中最強的 08:142019/08/06 生活 三颱共舞 嚴防強風豪雨！利奇馬襲台 今恐發海陸警 04:102019/08/07 生活新聞 陸籍抽砂船涉案刑滿 馬祖海巡驅離出境 08:502019/08/07 社會 12天冒出5颱風太驚人？ 日本氣象協會曝2關鍵 16:532019/08/07 生活 台北市8日照常上班上課 18:482019/08/07 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 19:552019/08/07 生活 利奇馬不排除變強颱！ 氣象局：周四3地區先防豪雨 21:352019/08/07 生活 大坑山區1、3號步道崩塌暫封閉 10:372019/08/08 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！這三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 利奇馬升級強颱 北北基等6縣巿列首波警戒 - 生活 震後驚人畫面曝光 開門面目全非 - 生活 破碎帶引起宜蘭地震 不排除一周內發生6.0以上更大地震 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。