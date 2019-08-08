8日清晨宜蘭地牛翻身，台北市也劇烈搖晃。台北市長柯文哲稱自己也有被搖醒，一醒來第一件事就是打開Line群組，消防局長都會彙整災情，第一時間掌握萬華區有住戶停電，其餘沒有太多災情。（鄧博仁攝）

北市府今宣布今（8）日晚上照常上班上課，至於明（9）日是否停班停課，北北基今晚7點與中央氣象局視訊，根據最新的風雨預報資料，預計今晚10點前宣布。

市長柯文哲今早受訪時表示，放假與否按照SOP走，開完會、聽完報告再宣布放不放假，最慢晚上10點。他也說，台灣最怕的是強降雨而不是颱風，颱風有很長的準備時間，但強降雨只要2小時就很難應付。

北市災害應變中心今早9點二級開設，下午2點將提升為一級開設，晚間7點召開一級開設後的災害防救工作會議。

另外，今天清晨宜蘭地牛翻身，台北市也劇烈搖晃。柯文哲稱自己也有被搖醒，一醒來第一件事就是打開Line群組，消防局長都會彙整災情，第一時間掌握萬華區有住戶停電，其餘沒有太多災情。

針對新北市長侯友宜第一時間進駐災害應變中心，柯文哲認為每個人有每個人的做法，他自己是認為Line群組即可作業，除非網路不通，那就要去應變中心，不然手機拿出來，就可以指揮了。

(中時 )