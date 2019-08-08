權促會辦理「「＋」味人生 2.0：那些愛滋感染者的故事展」，希望帶領民眾看見生活周遭的愛滋感染者，一起理解愛滋、認識愛滋。（圖／權促會提供）

愛滋長期被汙名所困，據愛滋感染者權益促進會2018年進行友善醫療資源調查，僅有兩成牙醫口頭承諾願意替感染者看診，愛滋感染者在生活中仍時常面臨看診被拒、職場刁難、遭人威脅的隱性歧視。權促會辦理「「＋」味人生 2.0：那些愛滋感染者的故事展」，希望帶領民眾看見生活周遭的愛滋感染者，一起理解愛滋、認識愛滋。

據衛福部疾管署2019年數據指出，2018年新增愛滋感染人數與前年相比降幅達21％，在愛滋防治奏效之時，愛滋人權、愛滋教育的重要工作更刻不容緩。

展覽現場特製情境隧道，讓民眾身歷其境感受，愛滋感染者在面對醫療、職場、人際關係、感情等課題時，會「聽」見別人口中「說」出什麼樣的話；也陳列出愛滋感染者的手寫信件，讓民眾透過文字看見感染者生命肌理。

權促會期待，藉由真實的生命故事溫暖人心，在體會愛滋感染者社會處境的同時，能建立正確愛滋知識，釐清刻板印象與誤解，並讓這份理解在更多人心中播下友善的種子，在不久的將來除去愛滋的歧視與汙名。

「＋」味人生 2.0：那些愛滋感染者的故事展」，即日起至9月1號在將在高雄市立圖書館總館地下一樓展出。

(中時 )