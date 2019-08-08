中央氣象局8日發布利奇馬颱風陸上颱風警報，考量民眾安全，「2019新北市兒童藝術節」市民廣場及周邊戶外活動將全數暫停，僅市府一樓大廳室內設施維持正常營運。

新北市府文化局表示，新北兒藝節周邊戶外活動全數暫停，包含帳棚體驗、舞台演出、小老闆市集、旋轉木馬及小火車等遊具將全數暫停、戶外15座藝術裝置暫時封閉及戶外闖關集章點也將全數暫停，以維護民眾安全。

不過市府一樓大廳「明日博物館」的室內設施則正常營運，若宣布停課則暫停開放。

其餘演出異動如下：

1. 8月9日下午5時的BabyBoss《BabyBoss故事劇場- Bon Bon彩色歷險記》取消。

2. 8月9日晚上7時30分YOYO家族《兒童電音派對》改期至8月11日(日)下午5時演出。

文化局表示，颱風警報解除後，將視天候及設施恢復狀況陸續回復運作，詳洽活動官網http：／／www.newtaipei-summer.tw／。

(中時 )