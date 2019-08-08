連江縣政府將透過溫馨廣播宣導旅客在馬祖騎乘機車要注意危險路段及騎乘安全。（葉書宏翻攝）

連江縣交通旅遊局爲解決馬祖地區日益增加的機車摔車事件，透過往來台馬的「臺馬之星」和「臺馬輪」二艘客輪，透過溫馨廣播宣導旅客在馬祖騎乘機車要注意危險路段及騎乘安全。

隨著觀光旅遊的發展，來到馬祖的遊客也逐年增加，機車摔車事件時有所聞，交通旅遊局透過各種不同媒介，宣導遊客，讓意外事件發生能夠減至最低。騎乘機車要特別小心，要多利用大眾運輸工具，讓來馬祖旅遊的遊客，都能快快樂樂的出門，平平安安的回家。

對於騎乘機車所造成的意外事故，連江縣長劉增應表示關切。他在歷次相關會議中，指示加強宣導的工作，同時朝智慧交通方向來努力，減少意外事件的發生。

「臺馬之星」船長李啟煌表示，在接到公司的指示以後，將會配合來執行。未來搭乘「臺馬之星」的旅客，離開基隆港時，將會聽到船長的溫馨提醒。

李啟煌提到，廣播內容為「各位旅客大家好這裡是船長廣播，歡迎大家搭乘臺馬之星前往馬祖。由於馬祖山坡地危險路段多，連江縣政府及連江縣交通旅遊局特別呼籲，在馬祖騎乘機車要小心，並多利用大眾運輸工具，以確保人身安全。祝福您，有個美好愉快的馬祖假期。」

(中時 )