連江縣交通旅遊局爲解決馬祖地區日益增加的機車摔車事件，透過往來台馬的「臺馬之星」和「臺馬輪」二艘客輪，透過溫馨廣播宣導旅客在馬祖騎乘機車要注意危險路段及騎乘安全。
隨著觀光旅遊的發展，來到馬祖的遊客也逐年增加，機車摔車事件時有所聞，交通旅遊局透過各種不同媒介，宣導遊客，讓意外事件發生能夠減至最低。騎乘機車要特別小心，要多利用大眾運輸工具，讓來馬祖旅遊的遊客，都能快快樂樂的出門，平平安安的回家。
對於騎乘機車所造成的意外事故，連江縣長劉增應表示關切。他在歷次相關會議中，指示加強宣導的工作，同時朝智慧交通方向來努力，減少意外事件的發生。
「臺馬之星」船長李啟煌表示，在接到公司的指示以後，將會配合來執行。未來搭乘「臺馬之星」的旅客，離開基隆港時，將會聽到船長的溫馨提醒。
李啟煌提到，廣播內容為「各位旅客大家好這裡是船長廣播，歡迎大家搭乘臺馬之星前往馬祖。由於馬祖山坡地危險路段多，連江縣政府及連江縣交通旅遊局特別呼籲，在馬祖騎乘機車要小心，並多利用大眾運輸工具，以確保人身安全。祝福您，有個美好愉快的馬祖假期。」
(中時 )
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