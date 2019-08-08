利奇馬颱風來襲，新北市將於8日晚間9時完成關閉新店溪、大漢溪、淡水河流域內之橫移門（俗稱水門）及二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道、以及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道。

市府表示，將持續觀察並依據陸上颱風警報及氣象水位資訊，如有風雨變大、河川水位迅速提高，提早達關閉橫移門及越堤道條件，將再調整並儘早發布訊息，請民眾隨時注意最新公告，並儘速配合車輛駛離。

(中時 )