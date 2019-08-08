影》 老師選父親節墜13樓 幼子獨留停車場 10:572019/08/08 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子從13樓停車場墜落，當場死亡。(許家寧攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市信二立體停車場。（中時資料照 張穎齊攝） 警方將留置車上的幼童暫交社工安置。(許家寧翻攝) 悲傷父親節！基隆市信二停車場今傳墜樓意外，擔任教職的鄧男，上午9點多不明原因從13樓停車場墜落，男子頭骨碎裂，明顯死亡，警方逐樓搜查，在一部發動中的汽車內，發現年約1歲幼童，妻子接獲警方通知電話當場崩潰掛斷，社會局已將男童暫時安置，警方正調查釐清男子身分與死因。 老師選在父親節墜13摟，幼子獨留停車場。 經了解，死者為安樂區擔任教職的35歲的鄧姓男子，才以人工受孕育有一對1歲龍鳳胎，與同樣在國中擔任老師的妻子感情甚篤，警方目前拉起封鎖線進行蒐證，並聯繫家屬前來指認，墜樓原因有待調查釐清。 (中時 ) #停車場 #男子 #父親節 #社會局 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 父親節寵愛老爸 吃好住好 01:132019/08/04 生活新聞 父親節快樂 61％想和孩子聚餐 04:102019/08/05 生活新聞 父親節願望!板模父親盼重症女兒說父親節快樂 10:202019/08/07 生活 同心里樂齡班 作父親卡送自己 18:162019/08/07 生活 「爸氣食足」 獻愛父親節 18:472019/08/07 生活 警友送運動鞋 助平鎮警父親節跑到溼身 19:232019/08/07 生活 糖朝搶灘花蓮新天堂樂園 強攻情人節、父親節商機 19:212019/08/07 財經 七夕、父親節送禮最推薦 04:102019/08/08 產業特刊 正妹女兒攜手拍廣告 龍劭華圓夢喊幸福 04:102019/08/08 娛樂新聞 新加坡「神鵰俠侶」陪兒嗨過父親節 03:002019/08/08 娛樂 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 18歲正妹借宿2晚 他忍43小時就硬上 - 社會 他車震辣媳婦 兒數月後爽喊：我老婆懷孕了 - 社會 藕斷不絲連 豪放女「吹答滴」求婚遭拒 翻臉告前男友性侵 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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