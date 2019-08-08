基隆市信二立體停車場。（中時資料照 張穎齊攝）

警方將留置車上的幼童暫交社工安置。(許家寧翻攝)

悲傷父親節！基隆市信二停車場今傳墜樓意外，擔任教職的鄧男，上午9點多不明原因從13樓停車場墜落，男子頭骨碎裂，明顯死亡，警方逐樓搜查，在一部發動中的汽車內，發現年約1歲幼童，妻子接獲警方通知電話當場崩潰掛斷，社會局已將男童暫時安置，警方正調查釐清男子身分與死因。

老師選在父親節墜13摟，幼子獨留停車場。

經了解，死者為安樂區擔任教職的35歲的鄧姓男子，才以人工受孕育有一對1歲龍鳳胎，與同樣在國中擔任老師的妻子感情甚篤，警方目前拉起封鎖線進行蒐證，並聯繫家屬前來指認，墜樓原因有待調查釐清。

(中時 )