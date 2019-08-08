民進黨總統初選，黨中央與蔡英文總統初選辦公室傳出有「心結」，為了展現團結，雙方不僅召開第一次會議協調分工，黨中央出借18位黨工支援，稱為「十八銅人」，黨主席今上午原本要帶「十八銅人陣」要進駐隔壁蔡英文競選辦公室，卻因為一早地震及台灣臨時取消。

由於有媒體報導，今天行程是蔡英文競選總部成立，民進黨發言人周江杰否認，「今天不是蔡總統競總成立，只是黨主席要帶支援黨工過去並跟大家打氣。」蔡英文總統今天一整天行程都在屏東出席「莫拉克風災十周年紀念特展發表會」等活動，怎可能競總成立，主角沒到。

卓榮泰昨天受訪被問到黨部與競辦的整合時提到，中央黨部有「十八銅人陣」要進駐隔壁蔡英文競選辦公室，8日早上他應該會帶十八銅人陣一起過去，表示競選總部與中央黨部這道牆這麼容易打開。希望黨部派出的18位同仁用心扮演好橋梁工作，他認為這是必要、最好的開始。

民進黨也在稍早發出新聞稿，針對媒體報導「強颱加地震 蔡英文競選辦成立儀式取消」，民進黨發言人周江杰表示，原定今日上午10點召開「台灣要贏，世代共贏」記者會，並非蔡英文總統連任競選總部或競選辦公室成立儀式。為免錯誤訊息淆誤輿論，特此說明。

(中時 )