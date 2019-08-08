金鶯最近戰績低迷，尤其對戰洋基的3連戰場場被慘虐，今日再度以2比14大比分落敗，洋基本季總計對戰金鶯敲出52支全壘打破紀錄。身為苦主的金鶯，在這愁雲慘霧之下還被轉播單位捕捉到戴維斯(Chris Davis)與總教練海德(Brandon Hyde)在休息室起爭執。

5局上半因為游擊手的傳球失誤，導致一壘手戴維斯沒有成功接下，讓下一棒厄薛拉(Gio Urshela)敲出2分炮，導致洋基擴大領先成6比1，紀錄上判定為游擊手失誤，不過5局下教練就決定換下戴維斯，由彼德森(Jace Peterson)代打，戴維斯今天唯一一個打席遭到三振後就退場。隨後在休息室的總教練疑似又對戴維斯說了些什麼，讓戴維斯怒火攻心失去冷靜。

只見戴維斯突然暴衝，被打擊教練隆恩(Don Long)和川波(Mark Trumbo)兩人攔住，戴維斯的舉動嚇壞隊友，隨後戴維斯冷靜下來才坐回位置上，目前仍無法得知金鶯休息室到底為什麼爆出爭執，多數人猜測與守備及代打問題有關，不過被攝影機捕捉到的這段影片，已在網路上掀起一波話題。

有些網友對這段插曲發表意見，「也許戴維斯在休息室找人，不過這沒有什麼好擔心的，戴維斯只會揮空棒。」戴維斯本季打擊率僅1.83，也有些網友為戴維斯說話，「所以到底海德說了什麼讓戴維斯失去理智？」、「一堆連普通投手都打不到的人還想取笑戴維斯，真好笑」。

(中時電子報)