台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，且允許黨員擁有雙重黨籍、不需講黨費，柯昨天說，此舉是為了凸顯國民黨、民進黨「不是朋友、就是敵人」的文化，製造分裂的就是這兩個黨，我們要凸顯人家心胸狹窄、目光短淺。對此，民進黨主席卓榮泰昨說，既然開放雙重黨籍，歡迎柯文哲加入民進黨。

不過，對於卓榮泰的「邀請」，柯文哲今早受訪時也不甘示弱反酸說，這就是卓榮泰沒有讀民進黨章，民進黨不准雙重黨籍，「還是他們要修改？請民進黨即刻修改黨章，我們再來討論！」柯笑說，這（指卓榮泰的話）就是隨便講講。

媒體追問，民眾黨的區域立委布局會不會鎖定「某潮流」不適任立委的選區？柯笑說，記者的建議不錯，回去想看看。

除了大酸民進黨，針對國民黨主席吳敦義批評民眾黨黨名，柯文哲也反譏「我都沒叫他…你叫他拿google出來」，暗指只要一google吳敦義的名字，就會跳出「白賊」兩個字。

會不會認為國民黨是因近日盛傳郭柯合、郭柯王合作等議題，所以開始回擊？柯也說，這更好笑，為什麼要回擊？這是他們黨內的事。

(中時 )