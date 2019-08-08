韓日關係緊張，南韓民眾發起抵制日貨並減少赴日旅遊。根據南韓信用卡業資料顯示，7月中旬起，在日刷卡金額呈減少。從仁川機場去日本的南韓遊客，比去年同期減少13.4%。

南韓聯合新聞通訊社指出，信用卡業界今天發布資料顯示，南韓民眾7月在日本刷卡金額為977.3億韓元，比去年同月略增1.1%。具體來看，7月第一週、第二週南韓民眾在日本刷卡金額，比去年同期分別增加19.3%和13.1%，但第三週減少0.4%，第四週和第五週分別減少5.3%和19.1%，降幅擴大。

分析認為，南韓抵制日貨情緒高漲，導致南韓赴日旅遊人數驟減，在日刷卡金額也隨之減少。實際上，日本7月4日對南韓採取限貿措施之後，16日到30日，從仁川機場搭機去日本的南韓遊客，比去年同期減少13.4%。

南韓業內相關人士表示，日本採取經濟報復措施的初期，南韓遊客7月上旬因違約金、無法取消預定行程只能赴日，但到7月中旬以後，取消赴日遊的人數就大幅增加。

(中央社)