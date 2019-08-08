擁有博士學位、本名宋吉德的補教界行政學名師宋文，3年前以介紹已考取公職的學員為藉口，邀約一名女學生外出喝酒吃宵夜，他趁對方酒後精神及體力不佳，將她帶往飯店脫衣並強吻胸部企圖性侵，最高法院斥責宋男預謀犯罪手法惡劣，將他判囚3年2月定讞。

宋文在高雄公職補習班擔任行政學老師，被害女學生一心想考取公職，並因作業與考試問題以電子郵件向宋救助，宋文要求對方加入臉書好友，隨即私訊聯絡她，騙稱要介紹考取公職的學姐給她意見，她大為感動，認為宋文是會照顧學生的好老師。

2016年10月18日晚上10點被害女子與宋文到一家居酒屋餐敘，喝到隔天凌晨宋文提議轉往另一家酒吧續攤，她因飲酒及時間已晚，已有精神疲憊及體力不濟情形，宋文認有機可趁以護送返家為由，將她帶回飯店。

宋文進入房間後強脫女子的衣物並將她壓制在床上，強吻她的胸部，她用手推拒，宋文才起身進浴室，之後只在腰間圍一條浴巾步出浴室，再度將她強壓在床強吻企圖性侵，她激烈抵抗並大聲斥罵，宋文才作罷，她哭著逃離飯店。

被害女學生後來質問宋文「你為什麼要脫我衣服又毛手毛腳？」，宋文在臉書回覆「讓妳不舒服，我向妳致歉！不過，妳真的展現了極強的意志力」等語，她隨後向警方報案。

歷審斥責宋文不思恪遵倫理，為逞一己私欲，企圖對女學員加以性侵，他預謀犯罪手法惡劣，所為損及對杏壇的信賴應嚴予非難，依強制性交未遂罪將他判刑3年2月，他不服提上訴，最高法院駁回確定，宋文須入獄服刑。

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(中時 )