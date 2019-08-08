衛生局啟動飲冰品及中元應景食品抽驗專案，抽驗161件飲冰品檢驗衛生指標菌，另針對市售祭祀、普渡貢品抽驗102件，計有4件飲冰品不合格，包括知名手搖飲店可不可蘆洲民族店，該店紅茶衛生指標菌超標；衛生局表示，不合格產品皆已下架並依法處辦，另外有2件飲冰品初抽不合格後即停售、歇業，衛生局將持續列管。

衛生局說明，不合格的4件冰品，分別是泰迪熊私藏茶中和中山店及大碗公剉冰的冰塊、水雲朵DRINKSTORE中和南勢角店的芭樂汁、可不可熟成紅茶蘆洲民族店販售的熟成紅茶檢出衛生指標菌超標，已依違反食品安全衛生管理法第17條規定，可處3萬元以上300萬元罰鍰；業者已允諾改善。

衛生局副局長許朝程指出，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌為飲冰品衛生指標，超過即表示飲冰品在製作過程中衛生狀況不佳。

許朝程說，若初驗不符規定會責令業者限期改善，複檢再不過關，依食品安全衛生管理法第17條規定，3萬到300萬元罰鍰，民眾選購飲冰品或祭拜供品時，應選購衛生可靠和信譽良好廠商製售食品，妥善保存並儘早食用完畢，以確保產品食用安全。

(中時 )