大陸考古保護發掘持續有新發現。6日上午，大陸國家文物局在京召開「考古中國」重大研究項目新進展工作會，發布了「南海一號」保護發掘項目、湖北隨州棗樹林墓地兩項重要考古工作成果，前者更被譽為世界水下文化遺產保護的典範之作。

綜合陸媒報導，1987年，在廣東省陽江市東南海域，也是古海上瓷器之路航線上，發現南宋初的一艘沉船，位於海面下27公尺深處，被2公尺多厚泥沙覆蓋，後定名為「南海一號」。

先後經多次水下考古試掘，2007年12月22日，「南海一號」整體打撈出水。當時運用沉箱進行整體打撈，安置於廣東海上絲綢之路博物館。2014年啟動系統性的保護發掘工作，至2019年船貨清理取得階段性成果，開始著手沉船的整體保護。

沉船中共出土18萬餘件文物精品，展現了中國宋代繁盛的海外貿易體系，對研究中國乃至整個東亞、東南亞的古代造船史、陶瓷史、航運史、貿易史等有著重要意義，為海上絲綢之路的千年傳承、中國與沿線國家商業與文化交流提供了堅實論據。

大陸歷史學家指出，「南海一號」是世界航海史上迄今發現的沉船之中，年代最早、船體最長、保存最好、文物最多的遠洋貿易商船，為「海上瓷器之路」提供重要歷史證據。沉船發掘出眾多精品瓷器，與這些瓷器年代、工藝相當的一個瓷碗，此前在美國賣出數十萬美元，而這裡卻是整船、成批地展現在世人面前。船中還有阿拉伯風格的瓷器，如仿銀器瓷碗、盛手抓飯的大瓷盤等，被認為是海外「來樣加工」的外銷瓷。

經過數年保護整理，這些沉沒海底800餘年的瓷器，大多完好，品相如新，許多可定為國家一級文物。這些瓷器，主要有江西景德鎮青白瓷、浙江龍泉青瓷、廣東德化白瓷等。

報導稱，「南海一號」整體打撈和保護發掘工作，伴隨中國水下考古30餘年發展歷程，是中國水下考古事業快速發展的縮影，堪稱世界水下文化遺產保護的典範之作。其保護發掘工作，按照發掘、保護、展示三位一體的先進理念，廣泛運用多種科技創新手段，引起國際學術界的高度關注，成為全面真實地展現古代中國與現代中國的絕佳案例。

與會專家對「南海一號」保護發掘項目、湖北隨州棗樹林墓地兩項考古工作都給予了高度評價。國家文物局副局長宋新潮指出，「考古中國」項目是以考古的方法全面、客觀、科學地闡釋中華文明形成發展脈絡，以及中華文明在世界文明史中的重要地位，解釋何以中國、何為中國等重大學術問題。

(旺報 )