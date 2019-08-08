傳出台北市長柯文哲陸續與前立法院長王金平、前鴻海董事長郭台銘會面，外界好奇此舉是否代表三人結盟有譜？柯文哲今早受訪時仍不願正面證實見面，以及見面談了什麼，數度重申「這是人家的隱私」，態度頗為曖昧。

針對郭柯會面，柯文哲表示，常常講這是每個人隱私，除非說人家有同意，否則你去外面講一堆幹什麼；他還針對周刊報導說，台灣媒體實在太可怕，「奇怪我有講這些話嗎？填空、政治科幻小說，填的好像真的！」接著他又重申一次，有見沒見是人家的隱私。

至於與王金平的會面，柯文哲也稱，當到台北市長每天遇到很多人，政壇前輩什麼的，每天講話列出來還得了，這就是人家隱私。

如果3人結盟，是否代表陸海空軍都到位？柯文哲僅說，台灣政局大家都有他憂心的地方，幾個重要政治人物彼此交換意見很正常。

由於郭柯合日前在媒體民調中獲得超過3成支持度，如今卻有下滑趨勢，是否拖太久，導致民眾沒有信任感？柯文哲稱，民調看看就好，初一、十五不一樣，他之所以反對看報治國，是因為政策要民意、專業、價值，有時要思考國家要往哪個方向前進，要有信心去改變民調，而不是被民調牽著走，這樣不太對，活在世上有信仰跟價值。

(中時 )