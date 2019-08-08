台北市長柯文哲日前正式成立台灣民眾黨，主張開放政府、全民參與、公開透明的政治理念。對此，資深媒體人錢震宇指出，柯處處顯示自己與傳統政治人物不同，但近日被問及是否會選總統等議題時語多曖昧，錢諷刺表示柯矯情做作、語多不實，正一步步走上民眾最不滿政治人物的負面形象。

柯文哲日前在創黨大會致詞時強調，台灣因意識型態引發的政黨惡鬥及政治利益導向的政黨政治，籌組政黨，就是扛起改變政治文化的責任。「我的中心思想就是台灣的整體利益跟人民的最大福祉，我最重要的理念，就是讓人民過好一點的生活」。柯也主張政府應秉持「民意、專業、價值」三項施政準則，落實開放政府、全民參與及公開透明的運作方式，並以清廉、勤政、愛民為從政守則服務國家社會。

對此，錢震宇在《NOWnews》名家論壇中指出，柯文哲以一種「我跟大家不一樣」的姿態現身，處處顯示自己與傳統政治人物不同，果真讓他在這種特殊的政治氣氛下選上台北市長。錢震宇認為，柯上任後，台北市政建設卻遭遇前所未見的停滯，柯強打的「開放政府、全民參與」，什麼資訊開放、市府會議記錄上網公告、網路投票政務官任免等，至今一樣都沒做成。錢諷刺表示，一個上任之初說要做全民市長的人，連市政承諾都做不到，現在竟突然覺得「台灣整體利益比台北市民的利益還重要」，突然覺得組黨才能落實「開放政府、全民參與、公開透明」。他譏諷這老話到底還可以用多久？

錢震宇也提及，柯過往逢人便說「自己就是講真話、做實事」，但近日面對是否選總統、是否跟郭台銘見面以及是否跟郭王合作等重大議題，柯文哲回應都很曖昧。錢表示「矯情做作、語多不實」，柯正一步步走上民眾最不滿政治人物的負面形象。

(中時電子報)