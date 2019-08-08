聯絡不上郭台銘？馬英九：是 11:092019/08/08 中時 林縉明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海董事長郭台銘（左）、高雄市長韓國瑜（中）、前總統馬英九（右）。(圖/本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《郝柏村回憶錄》今天舉行新書發表會，前總統馬英九等人都到場，面對媒體提問對於是否和鴻海創辦人郭台銘聯絡不上，馬英九簡潔回答是。 郭台銘於國民黨總統初選失利後神隱，傳出郭可能會脫黨參選，藍營積極希望郭台銘歸隊，對於連絡不到郭國民黨該怎麼半，馬英九說，繼續努力；媒體追問現在整合會不會太晚，馬未回應，快步走進會場。 喬來喬去沒人愛 學者笑：這3人真可憐！ (中時 ) #2020大選 #馬英九 #郭台銘 #國民黨 #媒體 #會場 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭柯談合作？ 郭幕僚：郭台銘將送花祝賀柯P組黨 00:132019/08/04 政治 反中論述與社會脫節 04:102019/08/04 時論廣場 團結庶民與菁英 04:102019/08/04 時論廣場 國民黨團結整合 黨內大老該出面了！吳敦義責無旁貸 04:102019/08/05 政治要聞 郭董親筆聲明 黃暐瀚直言小英穩了 11:152019/08/05 政治 藍整合破局 王郭密會達共識：一起為台灣打拚 16:542019/08/05 政治 找回韓國瑜非典型國民黨初衷 04:092019/08/07 論壇廣場 打贏大選吳敦義中央責無旁貸 04:102019/08/07 論壇廣場 見柯同意民調超韓5％就選？郭幕僚：郭批胡說八道 17:022019/08/07 政治 國民黨在野3年 喪失對美話語權 01:182019/08/08 政治要聞 政治熱門新聞 阿扁也傻眼！小英帶花媽出國幹這事 - 政治 韓逼公務員畫押？綠群攻反將陳菊打腫 - 政治 她賭選不選總統 柯P一度鬆口：妳會贏 - 政治 聯絡不上郭台銘？馬英九：是 - 政治 喬來喬去沒人愛 學者笑：這3人真可憐！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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