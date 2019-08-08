《郝柏村回憶錄》今天舉行新書發表會，前總統馬英九等人都到場，面對媒體提問對於是否和鴻海創辦人郭台銘聯絡不上，馬英九簡潔回答是。

郭台銘於國民黨總統初選失利後神隱，傳出郭可能會脫黨參選，藍營積極希望郭台銘歸隊，對於連絡不到郭國民黨該怎麼半，馬英九說，繼續努力；媒體追問現在整合會不會太晚，馬未回應，快步走進會場。

(中時 )