鍾政容（左）在駐教廷大使李世明（右）陪同下，獻米給教廷賑濟所負責樞機主教約斯基。（楊漢聲翻攝）

台東青農獻米到梵諦岡，7日獲得教廷樞機主教接見，樞機主教不只親自在米上簽名，還當場將派司機將米送至教宗居住所，並轉告廚師中午就吃這個了!台灣好米躍上教宗餐桌，希望進一步推銷台灣農業打響台灣好米的名聲。

青農魏瑞廷37歲，9年前回到台東池上接棒種稻，率先將區塊鏈技術導入稻米產業，創造出全世界第一個「讓一粒米從栽種到餐桌的過程，完全透明，並產出一份讓全世界看得懂的生產履歷」。

上個月繼寫信到梵諦岡，期待能有機會將自有品牌「池上禾穀坊米之谷」獻給教宗品嘗，獲得回應後，這個月又一創舉在我國駐梵蒂岡大使館的協助下與教廷接洽，獲得親自獻米給教宗的機會，同時也能讓台灣農業在世界的注目之下發光發熱，展現台灣青農的軟實力。

魏瑞庭表示，本月初在駐梵蒂岡大使館的協助下，安排青農魏瑞廷在8月7日，將於梵諦岡親自獻米給教宗，但近期是池上農忙季節，魏瑞廷則委託池上禾穀坊米之谷有限公司外銷部門派代表，帶著魏瑞廷手信與米之谷精品白米，於8月6日前往羅馬梵蒂岡教廷與教宗會面。

8月7日抵搭教廷後，當日因教宗臨時有要務，請教廷樞機主教與米之谷代表會面，代表鍾政容，將魏瑞廷手信交給樞機主教後，同時有獻上這來自台灣池上禾穀坊的好米。

樞機主教在看完手信後，感謝魏瑞廷一直以來對天主教的付出，特別是對在台灣服務及長期照顧弱勢族群的修女們，其中也包含最為人所知的ㄧ生奉獻台灣的葛玉霞修女及宋玉潔修女等，在短暫會後，樞機主教請司機將1包池上禾穀坊的米，帶到教宗午餐場所，並交代廚師中午一定要把這包來自台灣祝福的米，煮給教宗品嚐，讓他感受這來自台灣小農的熱情與溫暖。

教廷表示先前獻給教宗的5箱100公斤米之谷精品白米，已在3日，以教宗名義將這些米分送給弱勢與有需要的人，讓這份來自台灣的祝福讓更多人能得到。另外，這包米是符合教宗的方式所栽種的，教宗吃的東西有他自己的農場，栽種方式不能受污染，例如血、動物排泄物等，所以青農魏瑞廷所栽種的米是符合教宗所吃的食物規格，當天中午才會成為教宗的午餐。

(中時 )