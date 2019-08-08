北北基達共識！今天晚間照常上班上課 11:102019/08/08 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 強颱利奇馬路徑圖。（中央氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市府宣布，根據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，今天晚上照常上班上課。 (中時電子報) #上課 #上班 #北基 #台北市 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 利奇馬恐增強為中颱 氣象局曝陸警機率 18:192019/08/05 生活 台北市消費強度 中山區最強 18:412019/08/06 財經 北投凌晨地震 氣象局：正常火山活動 13:252019/08/07 生活 利奇馬逼近 氣象局5點半發海警 明發陸警 16:092019/08/07 生活 富邦金控榮獲「2019台北市節能領導獎」 17:222019/08/07 財經 致力打造綠色金融品牌 富邦榮獲「2019台北市節能特優獎、優等獎」 17:232019/08/07 財經 台北市8日照常上班上課 18:482019/08/07 生活 北投規模3.2地震 大屯火山運動 04:102019/08/08 生活新聞 利奇馬升級強颱 北北基等6縣巿列首波警戒 07:312019/08/08 生活 88大地震 知名媒體人大安區住宅有災情 07:432019/08/08 社會 生活熱門新聞 颱風假來了！這三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 利奇馬升級強颱 北北基等5縣巿列首波警戒 - 生活 震後驚人畫面曝光 開門面目全非 - 生活 破碎帶引起宜蘭地震 不排除一周內發生6.0以上更大地震 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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