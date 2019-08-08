台北市長柯文哲今早接受媒體訪問。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲近日對蔡政府炮火猛烈，今天他提到行政院取消印花稅，以及雙子星案兩件事，忍不住又開轟！

行政院取消印花稅，北市財政局昨已發新聞稿表示強烈反對。柯文哲今也說，印花稅一停止，台北市1年可能少掉49億，「為了選票當聖誕老人，那有什麼補償辦法或錢哪來？」

柯文哲痛批，他要呼籲民進黨政府，「選票是一時，政策是長期」，他每次都說，有任期的選舉制度，加上沒有歷史觀的政治人物，造成現在台灣政治上的困局，印花稅要取消他沒意見，但要告訴地方政府稅收怎麼應付？49億不是49元，如果明年不見了，錢哪來，錢就這麼多，實在不贊成選舉要到了，支票這樣一張一張開，明年怎麼辦？後年呢？如果中央用特別預算今年給49億，但明、後年呢？要有規畫，這不是負責任政府該有的行為。

至於雙子星案，柯文哲則表示，按照法律規定明天最後一天，得標廠商沒簽約就喪失資格，廠商如果假處分不成應會去提抗告，不知道要拖多久，司法程序沒結束之前，台北市政府不能做任何有實質意義的處分，所以會拖多久不曉得。

柯文哲直言，這案子被卡，很多其他外資要進台灣會想很久。當初雙子星要投標時，原本有5家要進來，最後美、日公司都嫌台灣政治風險太高，「這句話當前政府要思考，現在政府變成外資投資台灣最大風險」，當時5家有3家跑掉，這次再搞一次，外資就把台灣視為高風險地區，民進黨政府自己要思考一下。

(中時 )