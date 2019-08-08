「綜藝天王」吳宗憲，在開設的個人YouTube頻道「JackyWu's VLOG」，對網紅生態大表無奈，更撂下重話：「網紅不是大罵三字經就夠了」，也讓網友推測是否暗指館長陳之漢?隨後館長透過直播反擊：「網路都歸你管就對了？地下藝人總統喔」。

吳宗憲嘲諷當今「網紅文化」。(影片/吳宗憲 Jacky Wu Youtube)

吳宗憲近日PO出影片大談網紅文化，表示若沒有經過素養和養成，就拿起機器要開始直播，甚至把自己定位為youtuber或網紅，這樣根本就不會紅，甚至只是個屁而已，此外嘲諷如今的網紅只會「對鏡頭大罵三字經」，也讓網友質疑在暗酸館長，對於疑遭吳宗憲嘲諷，館長自然不是省油的燈，開直播反嗆吳宗憲早出道就了不起嗎?現在隨便一個網紅點閱率都能打趴他，不能憑輩份就得所有人歸你管，更反酸：「自己都沒倫理了還跟人講倫理」。

館長開直播反嗆吳宗憲。(影片/寶寶愛館長Youtube)

此外館長更向YouTuber喊話，上爛節目只會被當猴子耍，無須這樣作賤自己，此外趨勢已邁向網路時代，電視早晚會被淘汰，根本無須多加理會，最後嗆聲吳宗憲「天王咧，慢慢天啊，看你可以天多久，看你要斷我路還甚麼的」。

(中時電子報)