陸客來台自由行喊停 柯P引「北風與太陽」故事回應 12:112019/08/08 中時 張潼 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸客來台自由行喊停，台北市長柯文哲今引用「北風與太陽」的故事回應。他說，這也是要跟北京政府提醒的，唸過北風跟太陽的故事，壓迫不見得台灣人會屈服，這還是不智的行為，他可以不智，我們還是要想辦法應付。 柯文哲說，已交代副市長弄一個專案小組，召集各局處做一個整合，看要怎麼應付，台北市影響比較大，台北市自由行比例特別高，因為台北市公共運輸發達關係，自由行占比非常高，所以停掉自由行對台北市影響大，對手也太突然，讓我們幾乎一下沒時間應變，還是要花一點時間做整理，看看怎麼處理。 (中時 ) #自由行 #柯文哲 #太陽 #故事 #北風 也許您會感興趣 推薦閱讀 做一任下一任換你！柯：聽聽就好 10:172019/08/04 政治 柯文哲組黨的真正原因 04:102019/08/05 時論廣場 柯文哲到板橋 葉元之：看出有實力還是虛胖 14:122019/08/05 政治 蔡身邊人都貪污？林鶴明稱柯應向他們道歉！ 15:322019/08/05 政治 台灣民眾黨辦創黨大會 高雄柯粉包車北上力挺 11:022019/08/06 政治 直播》正式組台灣民眾黨 柯P：扛起改變政治文化責任 12:342019/08/06 政治 「音地大帝」不怕出糗秀「黑柯」戰果 00:072019/08/07 政治 王世堅到底要送柯P哪8字？答案令人噴笑 00:462019/08/07 娛樂 限陸客自由行的化學效應 04:102019/08/07 論壇廣場 早產的台灣民眾黨 04:102019/08/07 時論廣場 兩岸熱門新聞 香港示威衝突！港警深夜旺角清場 首次出動裝甲車 - 兩岸 欲加之罪 台商恐不知不覺觸法 - 焦點新聞 - 旺報 大陸7月出口、貿易看俏 對美順差擴大11.1％ - 兩岸 陸客來台自由行喊停 柯P引「北風與太陽」故事回應 - 兩岸 譴責「中共代理人」修法 將造成眾多無辜受害！轟綠色恐怖 台商憂回不了家 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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