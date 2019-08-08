陸客來台自由行喊停，台北市長柯文哲今引用「北風與太陽」的故事回應。他說，這也是要跟北京政府提醒的，唸過北風跟太陽的故事，壓迫不見得台灣人會屈服，這還是不智的行為，他可以不智，我們還是要想辦法應付。

柯文哲說，已交代副市長弄一個專案小組，召集各局處做一個整合，看要怎麼應付，台北市影響比較大，台北市自由行比例特別高，因為台北市公共運輸發達關係，自由行占比非常高，所以停掉自由行對台北市影響大，對手也太突然，讓我們幾乎一下沒時間應變，還是要花一點時間做整理，看看怎麼處理。

(中時 )