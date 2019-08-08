受利奇馬颱風影響，今日海運有63航次停航；航空則有9班國際線取消、1班延誤。高鐵今日則全天正常營運，今晚8點前將公布明日營運模式，部分路段若欲風速、育量過大時，將採行車速限。台鐵則表示，欲退颱風警報發布期間車票，可在乘車日起一年內退票，且免收手續費。

交通部航港局表示，今日共有14航線、63航次停航，包括基隆-馬祖、基隆-廈門、臺北-平潭、馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、南竿-莒光、南竿-北竿、南竿-東引、臺中-平潭、高雄-馬公、布袋-馬公、富岡-綠島、富岡-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼。

民航局表示，截至今日10點前，兩岸暨國際航線取消9架次、延誤1架次，國內線航班未受影響。

高鐵公司指出，今天全天將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。鑒於目前颱風路徑仍持續變化，高鐵公司將進一步蒐集颱風相關資訊後，規劃明（9）日營運模式，並於今日晚間8點前宣布。部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

台鐵局則表示，上午受宜蘭清晨地震影響，經派員巡檢路線設備後自9時51分起各級列車恢復正常行駛。因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊可洽台鐵官網或客服查詢。

台鐵表示，自本島海上颱風警報發布之日起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費；使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

(中時 )