日本7月4日對南韓實施3項關鍵半導體原料出口管制措施，導致南韓強烈反彈，不過，日本政府已准許首批原料出口南韓，且原先預估審查需時約90天，也大幅縮短到僅花約一個月。

日本政府從7月4日起強化管制含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas）3項關鍵電子原料出口南韓。

日本放送協會（NHK）報導，日本經濟產業大臣世耕弘成上午說，有關經過嚴格審查確認並無安全保障上疑慮的申請案，已准許出口。

世耕說，本來日本政府不會特別公布個案，但因為南韓政府不當批評日本政府的管制措施像是禁止措施，所以這次才會破例對外公布。

他說，雖然跟南韓必須進行政策對話，但因為南韓片面公布不同的7月12日說明會內容，只要南韓方面沒有更正，就不會舉行局長層級的政策對話，「首先要南韓方面有所行動」。

日本讀賣新聞報導，在日本政府7月發動嚴格管制3品項關鍵半導體原料出口南韓後，今天已知其中一項品項已首度獲准出口。經濟產業省審查日本企業提出的申請後，確認原料在對方企業適當使用，判斷出口沒有問題。

經產省准許出口的品項研判應是光阻劑，很可能是出口給南韓三星集團；雖然一般來說個別審查需時約90天，但這次的申請只花了約一個月就獲得許可。

日本企業在出口這3項原料到南韓前，須先向日本政府提出申請；日本政府在審查時將確認這些原料不會流到第三國，及在對方企業是否使用適當等，有時也需要對方企業簽約不會將這些原料轉移到第三國。

日本企業本來在出口這些原料到南韓時享有優惠措施，但因為經產省認為南韓曾發生不適當案例，所以嚴格管制。

日本這3項原料的全球市占率相當高，幾乎已達獨占地位；雖然中國及美國也有生產這些原料，但日本以高品質獨步全球。

南韓貿易協會表示，南韓企業92.3%的光阻劑都向日本企業採購。

南韓曾對日本強化出口管制批評是「對全球經濟帶來破壞」，但日本經產省認為管制措施並非是禁止出口，未來在審查出口上述原料到南韓企業的申請時，只要沒有問題，原則上都會准許出口。

日本政府相關人士說，日本管制措施對全球供應鏈不會產生影響。

(中央社)