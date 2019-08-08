先前眾多球星宣告退出的美國男籃，看來退隊潮還沒結束！就算美國男籃都在拉斯維加斯展開訓練，《紐約時報》資深記者史坦8日爆料，塞爾提克後衛史馬特將因小腿緊繃傷勢暫時退隊，他的培訓隊位置可望將由國王後衛福克斯取代。

目前美國男籃已在拉斯維加斯展開訓練，前教頭「K教練」薛塞斯基也特地到場聲援，可惜根據《NBC》記者佛斯柏格報導，左小腿緊繃的史馬特，連兩天都告缺席訓練，預計將在美國男籃下周改到洛杉磯訓練時，重新評估傷勢狀況。

不過史馬特8日在美國男籃訓練場邊接受佛斯柏格訪問表示，「現在對我而言，就是以球員的角度，提前採取一些預防措施，可能在兩三年前的話，我還在努力克服身體傷痛，但我現在的傷情並不嚴重，只是預防可能進一步加重而已。」

無論如何，距離31日開打的男籃世界盃，目前僅剩23天時間，美國男籃只能希望17日順利選出12人正式國手名單，他們將跟日本、土耳其、捷克分在預賽E組，隨著眾多球星宣告退出，美國男籃能否拿下世界盃3連霸備受質疑。

(中時電子報)